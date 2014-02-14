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ممثل حلايب وشلاتين: ندعم "السيسى" ونتمنى الاهتمام بتنمية المثلث

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ممثل حلايب وشلاتين: ندعم "السيسى" ونتمنى الاهتمام بتنمية المثلث ممثل حلايب وشلاتين: ندعم "السيسى" ونتمنى الاهتمام بتنمية المثلث

قال شاذلى القرباوى ممثل حلايب وشلاتين وأبو رماد فى المجلس الأعلى لشورى القبائل العربية: إن القبائل وأبناءها تقف على قلب رجل واحد أمام أى خطر أو إرهاب يصدر من الجماعات المحظورة، مشيراً إلى أنهم لن يسمحوا لأى فصيل آخر أن يعمل على تعطيل خارطة الطريق.

وأضاف "القرباوى"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة قناة "العربية" مساء الخميس، أن منطقة حلايب وشلاتين وجنوب البحر الأحمر عامة تمتلك المقومات الحقيقية للتنمية السياحية الجيدة، حيث إن شواطئ المنطقة تعد من الشواطئ البكر التى نتمنى أن تندرج بخارطة السياحة المصرية، مشيراً إلى أن منطقة حلايب وشلاتين منطقة إستراتيجية بالنسبة لدول الخليج مطالباً بإعادة فتح ميناء عيذاب من جديد.

وطالب القرباوى بأن تكون هناك هيئة لتنمية المنطقة تباشر بطريقة حقيقية المشروعات التى تقام، التى من المقرر أن تكون بداية لتنمية المنطقة، موضحاً أن أهالى المنطقة ينتظرون تنمية المثلث.

كما دعا القرباوى الوزراء لزيارة المثلث، وتقديم رؤية للارتقاء بالخدمات لسكان المنطقة وتنميتها، مؤكداً دعم القبائل العربية للمشير عبد الفتاح السيسى والجيش والشرطة فى القضاء على الإرهاب.

وناشد القرباوى الرئاسة بسرعة بناء مستشفى حلايب وسد عجز الأطباء بالمنطقة بأكملها، متمنياً قبول التحاق أبناء حلايب وشلاتين بكليات الشرطة والكليات العسكرية.

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مصر 365