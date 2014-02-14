الفضائيات تتناول انفراد "اليوم السابع" حول تنظيم "دالم" الإرهابى

تناول عدد من الفضائيات انفراد "اليوم السابع" حول تنظيم "دالم"، وقال محمود عبد الراضى، الزميل الصحفى بـ"اليوم السابع"، إن التنظيم الإرهابى الجديد، الذى يحمل اسم «تنظيم الدولة الإسلامية فى ليبيا ومصر - دالم»، يأتى على غرار تنظيم «الدولة الإسلامية فى العراق والشام - داعش» الذى يهدف لإقامة دولة إسلامية فى مصر وليبيا.

وأشار خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صح النوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الغيطى على قناة "التحرير"، إلى أن أجهزة الأمن المصرية تلقت معلومات من أجهزة استخبارات أجنبية تفيد بتزايد نشاط العناصر التكفيرية والجهادية على "الحدود المصرية – الليبية"، مؤكداً أن ليبيا باتت عنصراً لتهديد الأمن القومى المصرى.

وأضاف "عبد الراضى" أن تنظيم "دالم" نجح فى إقامة 3 معسكرات كبيرة، يضم كل معسكر منها 700 شخص من التكفيريين والعناصر الخطرة ويتلقون تدريبات مكثفة من قبل متخصصين، وذلك على عمليات إطلاق الرصاص وارتكاب أعمال عنف، لافتاً إلى أن المجموعات الإرهابية حصلت على كميات كبيرة من الأسلحة النارية فور سقوط القذافى، وقامت بتخزينها فى هذه المعسكرات.

وشدد "عبد الراضى" على أن من يتولى قيادة «دالم» هو عضو سابق فى تنظيم الجهاد بمصر، يدعى ثروت شحاتة والصادر بحقه حكم بالإعدام، مضيفاً أن عددا من العناصر التكفيرية والعناصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية التى فرت من مصر عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى، قامت بتأسيس خلية إرهابية جديدة تتخذ من الحدود المصرية الليبية مقراً لها، وذلك بمساعدة عناصر متطرفة تؤيد التنظيم الدولى لجماعة الإخوان وبتحريض من تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام.

ولفت "عبد الراضى" إلى أن أجهزة الأمن المصرية تقوم حالياً بفحص الملفات الخاصة بأكثر من 600 شخص ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وهربوا من البلاد عقب سقوط حكم الإخوان، وانضموا إلى الجماعات التكفيرية بالخارج، وتلقوا تدريبات مكثفة بإشراف تنظيم القاعدة بهدف تنفيذ أعمال تفجيرات واغتيالات بمصر.