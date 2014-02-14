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"الزراعة" توفر المبيدات وحفارات التقليع لمكافحة سوسة النخيل بالمجان

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"الزراعة" توفر المبيدات وحفارات التقليع لمكافحة سوسة النخيل بالمجان "الزراعة" توفر المبيدات وحفارات التقليع لمكافحة سوسة النخيل بالمجان

أكد المهندس محسن عبده، رئيس الإدارة المركزية للآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، استمرار العمل فى مقاومة سوسة النخيل، حيث قامت "الإدارة" بتوفير احتياجات المحافظات من المبيدات والمركبات اللازمة لمقاومة الآفات المختلفة، وخاصة سوسة النخيل الحمراء بالمحافظات، حفاظا على تنمية ثروة من النخيل، وذلك بعد شكاوى المزارعين بمختلف المحافظات من مهاجمة سوسة النخيل الحمراء لحقولهم، مؤكدين أن السوسة تقوم بتهديد 14 مليون نخلة، وذلك بناء على تقرير رسمى أصدره مركز البحوث الزراعية بإجمالى عدد النخيل فى مصر، مطالبين وزارة الزراعة بالتحرك السريع لمواجهة الآفة حفاظا على ثروة مصر من النخيل.

وقال رئيس إدارة مكافحة الآفات الزراعية، إنه تم الاستعانة بحفارات لتقليع ودفن النخيل المصاب بسوسة النخيل بالمحافظات التى تكثر بها زراعته، وخاصة مناطق سيوه والإسماعيلية والجيزة، مشيرا إلى أن هذه الخدمات بالمجان، ودون مقابل، للحفاظ على الثروة القومية للنخيل فى مصر، خصوصا بمنطقة واحة سيوه التى تعتمد على زراعة النخيل، بالإضافة إلى توفير كميات من مبيدات الحشرات الخاصة بمكافحة سوسة النخيل.

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة أعدت مشروعا قوميا لتنمية ثروة مصر من نخيل البلح، وذلك لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية التى تستلزم التوسع فى هذه المحاصيل لقدرتها على تحمل ارتفاع درجة الحرارة، وارتفاع الملوحة فى التربة، بالإضافة إلى قدرة النخيل على تحمل الجفاف.

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مصر 365

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