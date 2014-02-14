سفير مصر بروسيا: الجاكيت الذى ظهر به السيسى بالصور أهداه له “بوتين”

قال السفير محمد البدرى سفير مصر فى روسيا، إن جلسة مباحثات مغلقة دارت أمس الأربعاء، بين وزيرى الدفاع والخارجية ونظائرهم الروس.

وأضاف السفير المصرى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “القاهرة اليوم”، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الروسى التقى المشير السيسى على انفراد لمدة 10دقائق وهذا يعتبر تقدير له، موضحًا أن الرئيس الروسى قال للوفد المصرى “مصر مركز الاستقرار فى الشرق الأوسط”.

وأكد السفير المصرى على أن ملف سد النهضة تم فتحه بالفعل مع الجانب الروسى الذى أكد على ضرورة حفاظ مصر على مصالحها، كاشفًا أن الجاكيت الذى ظهر به المشير السيسى – وعليه نجمة حمراء – كان إهداء من الرئيس الروسى للمشير.