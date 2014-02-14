ولي عهد الفجيرة يهنئ ضابطاً بحصوله على الماجستير

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه في الديوان الأميري أمس الرائد حمد سعيد سلطان شاهين من القيادة العامة لشرطة الفجيرة بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في القانون العام بتقدير جيد جدا من جامعة الشارقة، وهنأ سموه الرائد حمد على تحقيقه هذا المستوى المتميز وحثه على مضاعفة الجهد لتحقيق مزيد من النجاح والتفوق أكاديميا وعمليا، وقدم الرائد حمد الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي على الدعم الكبير لمسيرة العلم والتعليم.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة من الرائد حمد شاهين على أهداف ومحتويات الرسالة التي جاءت بعنوان " سلطة تأديب الموظف العام..دراسة مقارنة ".حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.