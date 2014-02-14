أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل ... إمرأة تفكر خارج الصندوق -
السفيرة عزيزة - فاطمة وياسين أبطال برغم التوحد -
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم -
حكاية الطفل سيد.. المتهم ''قتله وغسّله ودفنه في مقبرة'' بسبب ''كلمة'' -(صور) -
النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

ولي عهد الفجيرة يهنئ ضابطاً بحصوله على الماجستير

Google+ Print
ولي عهد الفجيرة يهنئ ضابطاً بحصوله على الماجستير ولي عهد الفجيرة يهنئ ضابطاً بحصوله على الماجستير

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه في الديوان الأميري أمس الرائد حمد سعيد سلطان شاهين من القيادة العامة لشرطة الفجيرة بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في القانون العام بتقدير جيد جدا من جامعة الشارقة، وهنأ سموه الرائد حمد على تحقيقه هذا المستوى المتميز وحثه على مضاعفة الجهد لتحقيق مزيد من النجاح والتفوق أكاديميا وعمليا، وقدم الرائد حمد الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي على الدعم الكبير لمسيرة العلم والتعليم.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة من الرائد حمد شاهين على أهداف ومحتويات الرسالة التي جاءت بعنوان " سلطة تأديب الموظف العام..دراسة مقارنة ".حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية