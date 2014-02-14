«القوى العاملة»: المفاوضات تجرى بشكل ناجح مع «غزل المحلة»

أكد سامح إبراهيم المتحدث الإعلامي لوزارة القوى العاملة والهجرة، أن كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، كلف مدير مديرية القوى العاملة بالغربية بالدخول في مفاوضات مع عمال غزل المحلة المضربين عن العمل لليوم الرابع على التوالي.

وأضاف إبراهيم في تصريحات صحفية ،الخميس، أن عملية المفاوضة تجرى بشكل ناجح مع العمال المضربين، مشيرًا إلى أنه وصل شيك بمستحقات العمال لمقر الشركة، موضحًا أن مطلب تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي يطالب به العمال هو من اختصاص وزارة المالية، والمجلس القومي للأجور، وهذا سيتطلب بعض الوقت لبحثه.

وأشار إلى أن المطالبة باقالة المهندس فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، من اختصاص وزارة الإستثمار وليس اختصاص وزارة القوى العاملة.