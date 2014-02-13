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حبس 5 متهمين من عناصر الإخوان لاتهامهم بقتل امين شرطة عين شمس

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حبس 5 متهمين من عناصر الإخوان لاتهامهم بقتل امين شرطة عين شمس حبس 5 متهمين من عناصر الإخوان لاتهامهم بقتل امين شرطة عين شمس

ارشيفية

أمرت نيابة عين شمس برئاسة المستشار مصطفى خطاب مدير النيابة حبس 5 متهمين من عناصر جماعة الاخوان 4 ايام على ذمة التحقيق لاتهامهم بقتل امين شرطة عين شمس احمد عزت سمير 

والمتهمون هم سامح هانى درويش حسن سند، فنى تركيبات أسنان، محمد مدنى رضوان رضوان، طبيب مخ وأعصاب، عمرو محمد مدنى رضوان، محامٍ، محمد زكى جابر أحمد عطعوط، صاحب سوبر ماركت، معتز محمد السيد محمد أبوعز، فنى كمبيوتر
> ووجهت النيابة الى المتهمين تهم القتل العمد ، والانضمام الى جماعة ارهابية مسلحة تهدف الى تكدير السلم والامن العام والشروع فى القتل وحيازة اسلحة بيضاء والتعدى على موظفين عمومين.

واعترف المتهمون انهم اثناء سيرهم بجوار الكنيسة شاهدوا المجنى عليهما فقاموا بشل حركتهم وانهالوا عليهما ضربا بمواسير حديدية كانت أمام أحد المحال واسلحة بيضاء سنج ومطاوى وقذفوهما بالطوب والحجارة وقاموا بسحل أمين الشرطة الشهيد لمسافة طويلة ، كما اعترف المتهمون انهم يقومون بحشد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعة الاخوان الإرهابية للتظاهر كل يوم جمعة بمنطقة عين شمس وجسر السويس والالف مسكن.

جدير بالذكر ، ان عدد من عناصر جماعة الاخوان ، قد قاموا فى الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس باختطاف 2 امناء شرطة من امام الكنيسة الانجلية بعين شمس ، وقاموا بالتعدى عليهما بالاسلحة البيضاء ، مما ادى الى استشهاد احدهما واصابة الاخر باصابات خطيرة تم نقله الى مستشفى الشرطة لتلقى العلاج اللازم.

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