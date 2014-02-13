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بالصور.. فقراء هونج كونج يعيشون فى أقفاص للكلاب

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بالصور.. فقراء هونج كونج يعيشون فى أقفاص للكلاب بالصور.. فقراء هونج كونج يعيشون فى أقفاص للكلاب

 

كشف المصور البريطانى كاسى ريان الذي يعيش في كيرنز، أستراليا، عن شكل صادم لبيوت على شكل أقفاص تسمى محليا بـ”أقفاص الكلاب”، يعيش بها كثير من فقراء هونج كونج، حيث أنها تشبه أقفاص الحيوانات والتى تتكون من أسلاك مربعة بالإضافة لصغر حجمها، مما لا يُمكن سكانها من النوم بها وهم ممتدى الارجل.

ووصف “ريان” تلك المنازل بالمكان شديد الحرارة، المظلم والموحش.

 ويدفع  لتلك الأقفاص – على الرغم من صغر مساحتها- فى السنة حوالى 1500 دولار هونج كونجى، أى ما يعادل 117 جنية استرلينى، وذلك من أجل العيش فى مدينة ذات كثافة سكانية عالية مثل هونج كونج.

ويبلغ عدد السكان  بالمدينة أكثر من 7 مليون نسمة فى هذه المستعمرة البريطانية السابقة الغنية، التى تبلغ مساحتها 426 كم، أى ما يعادل عدد سكان لندن.

وبدأت تلك المنازل فى الظهور خلال الخمسينات والسيتينيات بسبب زيادة عدد المواليد بالإضافة لتضاعف أعداد المهاجرين الصينيين، ولكن فى بداية الأمر كان عدد الأقفاص محدودا فلم يتجاوز بضعة ألاف وذلك فى بداية التسعينات .

قامت الصينية العام الماضى بتقدير أعداد الناس التى تعيش بتلك المساكن و التى كانت حوالى177 ألف نسمة.

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أونا

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