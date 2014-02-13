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"النيل للإعلام" ينظم ندوة حول المقومات السياحية بالإسكندرية

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"النيل للإعلام" ينظم ندوة حول المقومات السياحية بالإسكندرية "النيل للإعلام" ينظم ندوة حول المقومات السياحية بالإسكندرية

نظم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "المقومات السياحية للإسكندرية"، حاضر فيها عزة إبراهيم، مدير عام بوزارة السياحة بالإسكندرية، وأدار الندوة عزة مصطفى ماهر، مدير مركز النيل للإعلام.

وتناولت الندوة الحديث عن الإسكندرية بما تحتويه من مقومات ذات طابع خاص تتمثل فى المناطق الأثرية والمنشآت الفندقية والمراكز الثقافية، وتتم التنمية السياحية عن طريق التركيز على المنتج السياحى مع التدعيم والحفاظ على المواقع الأثرية وإقامة المنشآت السياحية وفتح مجال الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وإنشاء الفنادق وتطوير الصناعات.

كما شارك فى الندوة قسم التوعية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية بإلقاء نبذة فى مستهل الندوة عن الطرق المتعددة للاقتصاد فى استهلاك المياه.

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