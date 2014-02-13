بالصور "أصدقاء الملائكة" تقيم مهرجانًا لرعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة

تحت عنون "سوا سوا " نظمت مؤسسة أصدقاء الملائكة لذوى القدرات الخاصة مهرجانًا للاحتفال بالأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بمتحف الطفل بمصر الجديدة على مدار يومين، للتأكيد على دمج الأطفال المعاقين فى المجتمع وإدخال البهجة والسرور لهم وذلك بمشاركة ما يقرب من 6 آلاف طفل من العديد من المحافظات، وبحضور العديد من الشخصيات العامة وممثلى الوزارات واللواء عمر البناوى مستشار وزير السياحة.

الفكرة بدأت بتأسيس مجموعه من الشباب مؤسسة أهلية برئاسة ميلاد بشته رئيس مجلس أمناء المؤسسة برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم الخدمات لهم سواء المتعلقة بالعلاج الطبيعى، وتوفير الأدوية والعلاج بالمجان مع توفير الأجهزة التعويضية وكذلك الاهتمام بالخدمة التعليمية إضافة إلى إعداد برامج توعية لأولياء الأمور عن كيفية التعامل مع أبنائهم ودعمهم بالمعلومات الكافية لضمان تربية الأبناء بطريقة سليمة ومساعدتهم فى حل مشاكلهم

فيما قال ميلاد بشته، إن هذا المهرجان يعد الرابع حيث يتم تنظيم مهرجان بشكل سنوى وإنه تم اختيار عنوانه هذا العام "سوا سوا " لترسيخ فكرة المساواة بين الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة مع غيرهم من الأطفال، لافتًا إلى استمرار المهرجان طوال العام الجارى بعد بدئه فى محافظة القاهرة بمشاركة ما يقرب من 6 آلاف طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، وبعدها سيتم تنظيم مهرجانات أخرى فى العديد من المحافظات.

وأوضح أن هناك 400 متطوع من الفتيات والشباب يعملون بالمؤسسة لخدمه هؤلاء الأطفال ولرسم الفرحة على وجوهم والتأكيد على حقوقهم، حيث يتم تشكيل العديد مجموعات من الشباب مثل مجموعه العرائس ومجموعه التنكر بهدف سعادة الأطفال.