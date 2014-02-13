«الصحة»: تدريب موظفي المصالح الحكومية بالمديريات للتصدي لـ«الأنفلونزا»

قالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة، إنه تم تدريب فريق صحي بالمديريات، للتعرف على حالات الإصابة بأمراض «الأنفلونزا» وتطوراتها وكيفية التعامل معها، لحين ورود نتائج التحليلات النهائية.

وأضافت «رجب» خلال انعقاد لجنة الأزمات بالمنيا، برئاسة اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، الخميس، أنه تم تشكيل غرفة طوارئ بالمديرية متصلة بجميع المستشفيات للتعامل مع أي حالات إصابة في الحال.

وأشارت إلى أن هناك تطعيمات تم توفيرها للمعتمرين، خلال الفترة الحالية، قبل سفرهم ضد أمراض الأنفلونزا، مؤكدة توفير «المصل» اللازم بالمستشفيات.