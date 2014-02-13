حمدان بن محمد يفاجئ موظفي حكومة دبي برسالة عبر البريد الإلكتروني

فاجأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي جميع موظفي حكومة دبي وضمن كافة التخصصات والفئات والدرجات الوظيفية برسالة بعث بها سموه إليهم عبر البريد الإلكتروني ثمن فيها سموه دورهم في مسيرة التنمية ..مؤكدا أنهم يمثلون الركن الأساسي في مبادرة "حكومة دبي 2021" التي أطلقها سموه مؤخرا بهدف الارتقاء بالأداء الحكومي إلى مستويات غير مسبوقة على المستوى العالمي .

وتأتي الرسالة عقب اختتام أعمال " القمة الحكومية " الثانية التي عقدت في دبي خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير الجاري في خطوة تعكس مدى حرص سمو ولي عهد دبي على التواصل المباشر مع كافة أعضاء فرق العمل في شتى المواقع حول المبادرة الطموحة التي أطلقها سموه يوم الاثنين الماضي في مستهل أعمال القمة بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وعدد من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء وأكثر من 3500 مشارك من دولة الإمارات وحوالي 50 دولة علاوة على ممثلي الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية المهمة .

وأكد سموه في الرسالة أن المبادرة تأتي في ضوء الرؤية الواضحة التي حددها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " في اتجاه تطوير منظومة العمل الحكومي بما يتجاوز تطلعات الناس وصولاً إلى إسعادهم وهو الهدف الذي يضعه سموه في مقدمة أهداف العمل الوطني ويعمل جاهدا على ترسيخ مقومات تحقيقه واستدامته تأكيدا لرفعة دولة الإمارات وعزة ورفعة أهلها وسعادتهم.

وجدد سمو الشيخ حمدان بن محمد ثقته في قدرة موظفي حكومة دبي على التطوير والابتكار كمطلب مهم من مطالب التقدم المنشود في أداء المنظومة الحكومية في الإمارة والارتقاء بمخرجاتها إلى مستوى يضع تعريفات جديدة لجودة الخدمة في القطاع الحكومي ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على الصعيدين الإقليمي والدولي .

ونوه سموه إلى أن هذه الثقة يواكبها حرص عميق على تأصيل ريادة دبي كقاطرة للتطوير الإيجابي في مختلف المجالات لاسيما مجال الخدمات الحكومية التي كان لها السبق في إيجاد مقومات الارتقاء بها وتحسينها عبر سلسلة من المبادرات المتنوعة التي تأتي مبادرة "حكومة دبي 2021" كتتويج لها بما تحمله من طموح يجاوز حدود الواقع ليرسم ملامح أكثر ازدهارا وإشراقا لمستقبل واعد تواصل فيه دبي دورها كمركز محوري مؤثر في محيطيه العربي والعالمي.

وقال سموه مخاطبا موظفي حكومة دبي في متن الرسالة الإلكترونية التي وجهها سموه إليهم " أؤمن بقدرتكم على التطوير ولأنكم بالنسبة لي شخصيا الركن الأساسي في مبادرة "حكومة دبي نحو 2021" أضع فيكم ثقتي بأنكم لن تدخروا وسعا لإنجاح هذه المبادرة وتوجيه طاقاتكم باتجاه تحقيق أهدافها لنِصل جميعا إلى العام 2021 وقد حققنا ما نصبوا إليه".

وشدد سمو رئيس المجلس التنفيذي لامارة دبي في رسالته على أن المبادرة تأتي مدفوعة بحبه وتقديره للموطنين ولكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة ..مؤكدا عميق إيمانه بأن دور الحكومة بقيادتها وموظفيها هو خدمة الناس وإسعادهم حيث يبقى هذا الهدف حافزا قائما على التطوير واستحداث الأفكار والمشاريع والخطط التي من شأنها ليس فقط ملاقاة احتياجات الناس ولكن توفيرها بأسلوب مبتكر يواكب التطور الحضاري الكبير الذي تشهده بلادنا في مختلف المجالات وذلك ما تم التعبير عنه بوضوح في المبادرة التي أطلقها سموه والرامية إلى إيجاد منصة واحدة للخدمات الحكومية ووضع تصور جديد لطريقة تقديم الخدمة بأسلوب فريد يجعل من الشخص الذي يراجع الحكومة بهدف إنهاء خدمة بعينها عميلا مميزا يحظى باهتمام ورعاية خاصة وعلى أعلى مستوى ممكن.

وفيما يلي نص الرسالة التي وجهها سموه لموظفي حكومة دبي ..



> "أخواتي الموظفات .. إخواني الموظفين .. أكتب لكم اليوم لأني أؤمن بقدرتكم على التطوير ولأنكم بالنسبة لي شخصيا الركن الأساسي في مبادرة "حكومة دبي نحو2021" التي أطلقتها يوم الاثنين الماضي .

هي مبادرة مدفوعة بحبي وتقديري لكل مواطن ولكل من يعيش على تراب هذه الأرض الطيبة وبإيماني العميق بأن دور الحكومة ممثلة بقيادتها وموظفيها هو خدمة الناس وإسعادهم .

ما أريد تحقيقه مع احتفالنا الخمسين لتأسيس اتحاد دولة الإمارات هو ببساطة رؤية تتجسد في حكومة ذكية ومرنة ومضيافة تتيح للمتعامل الوصول إلى خدماتها وإجراء كافة معاملاته من خلال منصة واحدة في واجهة إلكترونية واحدة ومركز اتصال واحد ورقم تعريفي واحد وخاص به للمتعامل مع الحكومة كجهة واحدة .

ما أصبوا إليه هو أن يتمكن كل من يتعامل مع الحكومة من الحصول على خدمات متطورة بتجربة خاصة وكأنها صُممت على مقاس تطلعاته واحتياجاته الشخصية وبدعم يوفره موظف شامل يكون بمثابة مدير حسابه ويلبي حاجاته بأداء مميز وكلفة تنافسية ومن أي مكان وفي أي وقت .

رؤيتنا واضحة الاتجاه كما حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله .. وإنني أضع فيكم ثقتي بأنكم لن تدخروا وسعا لإنجاح هذه المبادرة وتوجيه طاقاتكم باتجاه تحقيق أهدافها لنِصل جميعا إلى العام 2021 وقد حققنا ما نصبوا إليه.

> والله الموفق.

> حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

> ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي" .

كان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلق في صدارة أعمال اليوم الأول من "القمة الحكومية" مبادرة "حكومة دبي 2021" والرامية إلى إيجاد مفهوم جديد بالغ التطور للعمل الحكومي يقوم على توفير الخدمات عبر منصة واحدة وبأسلوب يضمن أعلى درجات الراحة والسرعة في إنهاء معاملات الجمهور وبتطبيق إجراءات تمنح كل متعامل تجربة شخصية كأنها صممت حسب احتياجاته الشخصية.

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