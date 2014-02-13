أول مصارع “سومو” مصري يأمل في نشر اللعبة في العالم العربي

يسعى المصري عبد الرحمن أحمد شعلان الملقب ب”أوسوناراشي”، إلى نشر رياضة السومو، التي لا تحظى بشعبية كبيرة في الشرق الأوسط. وأكد الرياضي المصري في اليابان خلال مقابلة تلفزيونية معه في طوكيو، أنه يريد إنشاء ناد للسومو في الشرق الأوسط أو اتحاد إفريقي للسومو، متمنياً أن يتحقق حلمه في المستقبل.

وأوضح شعلان أنه جاء إلى اليابان سعيا لتحقيق النجاح في رياضة يحبها.

وقال أوسوناراشي، الذي أتم العام الثاني والعشرين من عمره قبل بضعة أيام “إذا كنتُ أجنبياً فيجب أن أفوز وأن أحسن مستواي، هنا ليس بلدي ويجب أن أوصل الرسالة التي جئت من أجلها”. كما ذكر شعلان أنه مصمم على النجاح لإسعاد أهله وأصدقائه في مصر. وفاز شعلان في تسع مباريات وخسر في ست في أحدث بطولة شارك فيها في شهر يناير الماضي.