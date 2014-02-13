سراج للببلاوي: احمي الرياضة المصرية من التجميد .. وأعد مجلس عباس للزمالك

/أ ش أ/ قال اللواء صبري سراج نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، إن خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يلزم وزارة الرياضة طاهر أبوزيد بإعادة مجالس إدارات الأندية المنتخبة والتي تم إقالتها بقرار من وزير الرياضة طاهر أبو زيد.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تلقى اليوم الخميس خطابا رسميا من نظيره الدولي يطلب فيه تجميد انتخابات الأندية لفترة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة ؛ حتى يتم وضع قانون جديد للرياضة، بالإضافة لعودة مجالس إدارات الأندية المنتخبة التي تم حلها عن طريق وزارة الرياضة، حيث هدد الفيفا بتجميد نشاط الكرة في مصر .

وقال صبري سراج ـ في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس ـ إن مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة ممدوح عباس ينتظر قرارا رسميا في الساعات المقبلة من وزارة الرياضة، يفيد بإعادته مرة أخرى لتولي مهام نادي الزمالك، حتى موعد الانتخابات الجديد.

وحث سراج ، قيادات وزارة الرياضة على أن تتبع القوانين الدولية والأوليمبية، وأن تتخذ القرارات التي تتماشى مع صالح الرياضة ..مطالبا مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بتصحيح موقفه من خلال عدم التعاون مع مجالس إدارات الأندية المعينة، ومساندة أعضاء جمعيته العمومية ضد التدخل الحكومي في شئون الأندية .

وناشد نائب رئيس الزمالك السابق، الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزارء بالتدخل مرة أخرى لإنقاذ الرياضة من قرار التجميد، وذلك من خلال إلزام طاهر أبو زيد بإعادة المجالس المنتخبة وإيقاف انتخابات الأندية لمدة عام .

يذكر أن رئيس الوزراء كان قد تدخل من قبل وقرر تجميد قرار وزير الرياضة بوقف المد لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي، وتعيين مجلس جديد برئاسة عادل هيكل .