أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل ... إمرأة تفكر خارج الصندوق -
السفيرة عزيزة - فاطمة وياسين أبطال برغم التوحد -
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم -
حكاية الطفل سيد.. المتهم ''قتله وغسّله ودفنه في مقبرة'' بسبب ''كلمة'' -(صور) -
النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سراج للببلاوي: احمي الرياضة المصرية من التجميد .. وأعد مجلس عباس للزمالك

Google+ Print
سراج للببلاوي: احمي الرياضة المصرية من التجميد .. وأعد مجلس عباس للزمالك سراج للببلاوي: احمي الرياضة المصرية من التجميد .. وأعد مجلس عباس للزمالك

/أ ش أ/ قال اللواء صبري سراج نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، إن خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يلزم وزارة الرياضة طاهر أبوزيد بإعادة مجالس إدارات الأندية المنتخبة والتي تم إقالتها بقرار من وزير الرياضة طاهر أبو زيد.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تلقى اليوم الخميس خطابا رسميا من نظيره الدولي يطلب فيه تجميد انتخابات الأندية لفترة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة ؛ حتى يتم وضع قانون جديد للرياضة، بالإضافة لعودة مجالس إدارات الأندية المنتخبة التي تم حلها عن طريق وزارة الرياضة، حيث هدد الفيفا بتجميد نشاط الكرة في .

وقال صبري سراج ـ في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس ـ إن مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة ممدوح عباس ينتظر قرارا رسميا في الساعات المقبلة من وزارة الرياضة، يفيد بإعادته مرة أخرى لتولي مهام نادي الزمالك، حتى موعد الانتخابات الجديد.

وحث سراج ، قيادات وزارة الرياضة على أن تتبع القوانين الدولية والأوليمبية، وأن تتخذ القرارات التي تتماشى مع صالح الرياضة ..مطالبا مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بتصحيح موقفه من خلال عدم التعاون مع مجالس إدارات الأندية المعينة، ومساندة أعضاء جمعيته العمومية ضد التدخل الحكومي في شئون الأندية .

وناشد نائب رئيس الزمالك السابق، الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزارء بالتدخل مرة أخرى لإنقاذ الرياضة من قرار التجميد، وذلك من خلال إلزام طاهر أبو زيد بإعادة المجالس المنتخبة وإيقاف انتخابات الأندية لمدة عام .

يذكر أن رئيس الوزراء كان قد تدخل من قبل وقرر تجميد قرار وزير الرياضة بوقف المد لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي، وتعيين مجلس جديد برئاسة عادل هيكل .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر

مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر

بن طلال يبيع مشروعا للجيش المصري

بن طلال يبيع مشروعا للجيش المصري

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!