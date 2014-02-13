سفير مصر بموسكو: حفاوة استقبال السيسى بروسيا تجعلنا نفتخر بمصريتنا

أكد السفير محمد البدرى سفير مصر فى روسيا، أن الجانب الروسى التقى المشير عبد الفتاح السيسى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزير الخارجية نبيل فهمى، فى أجواء احتفالية بالغة وبروح عالية الود تجعل كل مصرى يفخر بمصريته.

وقال البدرى، فى تصريح خاص لقناة "الحياة" الفضائية، بث مساء اليوم الخميس، "إن الرأى العام والساسة والمواطنين وجميع وسائل الإعلام فى روسيا حرصت على متابعة اللقاء المصرى، الروسى باهتمام كبير"، مشيرًا إلى قيام وزير التجارة والصناعة المصرى بزيارة إلى روسيا فى 28 مارس القادم من أجل تفعيل اتفاقية زيادة التبادل التجارى بين البلدين.

وأوضح السفير محمد البدرى، أن الجانب الروسى مؤمن بأن استقرار منطقة الشرق الأوسط من استقرار مصر وأى ذبذبة للأوضاع فى مصر يجنى المخاطر للمنطقة، لافتًا إلى أن التعاون والعسكرى المصرى الروسى لم ينقطع منذ بدايته ولا يتوقف فقط على صفقات السلاح ولكن يشمل أشياء أخرى مثل التدريب.

وقال "المشير السيسى قدم شرحًا وافيًا أثناء الزيارة لخطورة الإرهاب، وأكد أن مصر ستقضى عليه"، موضحًا أن علاقة مصر بروسيا لا تؤثر على العلاقة بأى دولة أخرى لأن مصر أكبر من ذلك بكثير.