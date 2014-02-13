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السفير حسين هريدى: أمريكا ترفض السيسى لأنها لا تريد تكرار عبد الناصر

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السفير حسين هريدى: أمريكا ترفض السيسى لأنها لا تريد تكرار عبد الناصر السفير حسين هريدى: أمريكا ترفض السيسى لأنها لا تريد تكرار عبد الناصر

قال السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق: "إن زيارة المشير عبد الفتاح السيسى إلى روسيا يذكره بصفقة الأسلحة الروسية المصرية لعام 1955، والغباء السياسى للإدارة الأمريكية حينها".

وأضاف هريدى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، إن تصريحات رئيس روسيا بوتين للمشير السيسى حول ترشحه للرئاسة، تشير إلى أن روسيا تؤسس من خلال هذه الزيارة مرحلة جديدة فى العلاقات المصرية الروسية.

وحول رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية، أشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن أمريكا لا تريد ترشح المشير السيسى للرئاسة، موضحا إنها لا تريد تكرار نموذج الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مرة أخرى.

وأوضح هريدى، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر 30 يونيو ثورة على المخطط الأمريكى فى الشرق الأوسط، مشيرا إلى إنها تعتبر- 30 يوليو- خروجا عن الطوع الأمريكى، وأن المسئول عنه المشير السيسى.
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