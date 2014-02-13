رشا شربتجي تستعدّ للمنافسة من جديد بعملين

بعد غيابها العام الفائت عن الدراما وانسحابها من إخراج الجزء الثالث من "ولادة من الخاصرة"، تعود المخرجة السّوريّة رشا شربتجي هذا العام إلى السّاحة الدراميّة بقوّة عبر عملين جديدين؛ أولهما خليجي وثانيهما سوري.

وكانت شربتجي قد شرعت مؤخّراً بتصوير المسلسل الإماراتي "وش وجعك"، في إمارة الفجيرة، برفقة عدد من النجوم السوريين، منهم أسعد فضّة، روعة ياسين، سامر إسماعيل، إضافة إلى مشاركة نخبة من نجوم الخليج، ومنهم إبراهيم الزدجالي، شهد الياسين، مريم حسين، وعبد الله مسهود...

"وش وجعك" دراما اجتماعية، تستمدّ موضوعاتاها من الحياة اليومية في المجتمع الإماراتي والخليجي، فضلاً عن حياة الوافدين العرب، وترصد جوانب مهمة من التغييرات الاجتماعية التي شهدتها مجتمعات الخليج العربيّ، لا سيّما بعد التقدم الضخم في التنمية والتواصل مع الثقافات الوافدة، والانفتاح على قيم جديدة.

من جهة ثانية، تستعدّ شربتجي فور انتهائها من تصوير "وش وجعك" للعودة إلى سوريا للبدء بتصوير المسلسل السّوري الجديد "رقّ الحبيب"، عن نص للكاتب فادي زيفا. ويلخّص العمل حياة الطّبقة الوسطى التي تدفع ثمن الصّراع من دمها، ودمعها، وهمومها، في طرح يعكس الأزمة وتفاصيلها في البيت السوري، فيما لم يتم الإعلان بعد عن الأبطال المشاركين في العمل.

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