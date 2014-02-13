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سيف اليزل: ارتداء السيسي للزي العسكري فى روسيا اتباعا للبروتوكول فقط

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سيف اليزل: ارتداء السيسي للزي العسكري فى روسيا اتباعا للبروتوكول فقط سيف اليزل: ارتداء السيسي للزي العسكري فى روسيا اتباعا للبروتوكول فقط


> أكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي والأمني أن ارتداء المشير عبد الفتاح النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع والانتاج الحربي الزي العسكري أثناء مقابلته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم مغادرته لمصر بالزي المدني ليس له أية دلالات أو تفسيرات سوى اتباع البروتوكول.

وقال سيف اليزل – في تصريح خاص لقناة “العربية الحدث” بث مساء اليوم الخميس – ” إنه بالعودة وتدقيق صور وصول وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى في الرابع عشر من أكتوبر العام الماضي ، نجده بالزي المدني ومثلما جاء شويجو إلى مصر ذهب السيسي وليس أكثر من هذا ” .

وأوضح سامح سيف اليزل رئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأييده ودعمه لقرار ترشح المشير السيسي للانتخابات الرئاسية ووصفه بالقرار المسئول ، يعبر بالمقام الأول عن رغبة روسيا في أن تكون أولى الدول الكبرى في العالم ترحيبا بهذا القرار تمهيدا لعلاقات جديدة ومتميزة في المرحلة القادمة .

أ ش أ

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