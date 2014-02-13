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مصدر أمني: مسلحون يحاولون اقتحام السجن المركزي بصنعاء

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قال مصدر أمني يمني، الخميس، إن مسلحين هاجموا مبنى السجن المركزي في العاصمة «صنعاء» باستخدام قذائف الهاون والأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية.

وأوضح المصدر، في تصريحات، أن المسلحين يحاولون اقتحام السجن، وأن قوات الأمن ردت على مصدر النيران، مشيرا إلى إرسال تعزيزات لقوات الأمن حول محيط السجن بهدف منع المسلحين من اقتحام السجن.

وأوضح أنه «من المبكر تحديد هوية المسلحين حتى الآن»، ولم يتبين بعد ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا أم لا.

ويضم السجن المركزي في صنعاء سجناء من شباب ثورة 2011، وعددهم 5، إضافة إلى سجناء جنائيين وآخرين من تنظيم «القاعدة»، ويقع في منطقة حيوية تضم مقار حكومية مثل وزارتي الداخلية والكهرباء.

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