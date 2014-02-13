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اليوم السابع: حسين سالم يعرض 8 مليارات جنيه للتصالح والعودة إلى مصر

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اليوم السابع: حسين سالم يعرض 8 مليارات جنيه للتصالح والعودة إلى مصر اليوم السابع: حسين سالم يعرض 8 مليارات جنيه للتصالح والعودة إلى مصر

فى انفراد جديد، تكشف "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدًا الجمعة، تفاصيل عرض رجل الأعمال الهارب بإسبانيا حسين سالم، على جهاز الكسب غير المشروع بدفع 8 مليارات جنيه مقابل السماح له بالعودة إلى شرم الشيخ دون ملاحقة قضائية.

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