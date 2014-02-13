أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل ... إمرأة تفكر خارج الصندوق -
السفيرة عزيزة - فاطمة وياسين أبطال برغم التوحد -
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم -
حكاية الطفل سيد.. المتهم ''قتله وغسّله ودفنه في مقبرة'' بسبب ''كلمة'' -(صور) -
النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"العلميين" تنظم الملتقى السادس لاقتصاديات المناجم والمحاجر 26 فبراير

Google+ Print
"العلميين" تنظم الملتقى السادس لاقتصاديات المناجم والمحاجر 26 فبراير "العلميين" تنظم الملتقى السادس لاقتصاديات المناجم والمحاجر 26 فبراير

قال الدكتور محمد فهمى طلبة نقيب العلميين، إن شعبة الجيولوجيا بالنقابة ستنظم خلال الفترة من 26- 28 فبراير الحالى بالتعاون مع المؤسسة لتنظيم المؤتمرات الملتقى الدولى السادس لاقتصاديات المناجم والمحاجر فى الوطن العربى، وذلك تحت رعاية اتحاد الجيولوجيين العرب بمركز الأهرام للمؤتمرات.

وأضاف فى تصريح له اليوم، أن مناقشات الملتقى تدور حول عدة محاور منها استكشاف واستخراج الخامات المعدنية والنشاط التعدينى فى الوطن العربى وفرص الاستثمار المتاحة لدى كل دولة وإمكانية التعاون والتكامل فى مجال استخراج الخامات المعدنية وإعطاء القيم المضافة لها لإقامة المجتمعات التعدينية الصناعية المشتركة، والتنسيق بينها فيما يخص تصدير الخامات المعدنية وأحدث طرق الاستكشاف، بالإضافة إلى الوقوف على المتغيرات العالمية فى مجال الثروة المعدنية.
> ومن جانبه، أشار الدكتور حسن بخيت، أمين عام الملتقى ورئيس شعبة الجيولوجيا بالنقابة، إلى أنه سيقام على هامش الملتقى معرض لكبرى الشركات التعدينية والمكاتب الاستشارية وهيئات ومراكز البحوث العاملة فى هذا المجال، موضحًا أنه تم توجيه الدعوة إلى كافة المراكز البحثية والجامعات لتقديم أوراق العمل المختلفة فى مجال قطاع التعدين والاستكشاف.

واضاف أن النقابة تدرس حاليًا التوصيات الصادرة عن المؤتمر الموسع الذى عقده المجلس الاستشارى للتعدين بالنقابة، وناقش آليات وكيفية طرح وجذب استثمارات جديدة وطنية فى قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن المؤتمر كان قد تطرق لحجم الاستثمار الوطنى بقطاع التعدين والتفرقة بين أنواع الخامات المعدنية، التى يتطلب استغلالها تكنولوجيا معقدة وتكاليف مرتفعة، وذلك يعنى بدوره ملاءمتها للاستثمار الأجنبى.

واشار إلى أن الخامات المعدنية المكشوفة مثل الفوسفات تتطلب تكنولوجيا متوفرة وغير مكلفة، مما يمثل فرصة واعدة أمام الاستثمار التعدينى الوطنى، باعتبارها وسيلة لخلق قيمة مضافة من تلك الخامات عبر تصنيعها محليًا.

وأوضح أن خام الذهب على سبيل المثال لا يمكن العمل بمجال التنقيب عنه واستخراجه من خلال تكنولوجيا بسيطة، بل إن الامر يتطلب تكاليف واستثمارات مرتفعة والقدرة على تحمل المخاطر، التى تزيد عن مثيلاتها من الخامات المكشوفة الأخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا