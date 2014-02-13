مدير منتدى الجامعة الأمريكية: أمريكا لا تتعامل كقوة عظمى لأنها مهددة

قال بهجت قرنى مديرمنتدى الجامعه الامريكية بالقاهرة ، إنه عندما تتحدث مع الأمريكان الآن، تشعر أنهم خائفون، ليسوا كقوة عظمى مثل أيام الرئيس السابق بوش، لأنهم أصبحوا مهددين من دول كثيرة مثل "الصين، والاتحاد السوفيتى روسيا حاليا، والربيع العربى"، قائلين "إحنا دلوقتى أصبحنا مثل بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية".

وأضاف جرجس، خلال ندوة "أوباما والشرق الأوسط" بالجامعة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تمر بحالة من التخبط فى الإدارة، والبيت الأبيض، وذلك بعد قيام ثورات الربيع العربى، وظهور دول مثل الصين واليابان بأسلحتهم، وخاصة أن الاتحاد السوفيتى يحاول توحيد العلاقة مع مصر مرة أخرى.