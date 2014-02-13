"الأوقاف" تدعو 8 وزراء و27 محافظاً لمؤتمر استثمارات الهيئة

وجهت هيئة الأوقاف المصرية العديد من الدعوات لـ27 محافظا و8 وزراء و130 رئيس هيئة مصرية والعديد من الشخصيات العامة لحضور مؤتمرها الأول الذى يعقد السبت القادم بفندق فيرمونت هليوبلس بمصر الجديدة بالتنسيق ما بين وزير الأوقاف ورئيس الهيئة.

ويناقش المؤتمر قضية استثمار مال الوقف الخيرى، تحت عنوان "الوقف وشركاء التنمية"، حيث تجرى الوزارة استعدادات هائلة للمؤتمر ويتضمن ظهور هيئة الأوقاف بشعار جديد على بانارات المؤتمر.

ويعتزم د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، طرح مشروعات جديدة للأوقاف خلال المؤتمر الذى يحضره القيادات الدينية بكافة القطاعات والشخصيات العامة والمحافظة لمناقشة سبل التعاون.

كما يجرى داخل أروقة وزارة الأوقاف نقاشا حول الاستثمار الأمثل للآثار الخديوية المملوكة لمصر باليونان ومنها أثار وممتلكات أسرة محمد على، مثل تمثال ضخم لمحمد على والى مصر يمطتى جوادا كبير ومنزل والد محمد على والعديد من الآثار المصرية هناك.

وقالت مصادر، إن الوزارة تناقش سبل الشراكة بين الجانبين لإنشاء واستثمار جزيرة سياحية باليونان توضع بها معروضاتها الأثرية الموجودة هناك بالشراكة بين الدولة اليونانية ورجال أعمال مصريين ووزارة الأوقاف المالكة للآثار والأرض.

ويقوم المهندس صلاح جنيدى رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية المالكة للمشروعات التى تطرحها الوزارة بمهمة الإعداد لمشروعات الأوقاف خلال المؤتمر، حيث إن الوزير يعول كثيراً على الهيئة فى ضخ الاستثمارات ودفع الحكومة من خلالها اقتصاديا بقدر الإمكان، كما سيقوم المؤتمر بعرض خطط تنموية مع وزارات ومحافظات بنظام الشراكة.

ويبدأ المؤتمر فعالياته فى الثانية عشرة ظهرا بوجود د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمهندس صلاح الجنيدى رئيس هيئة الأوقاف المصرية و130 رئيس هيئة مصرية ومجلس المحافظين بكامل هيئته.

كما يحضر وزراء الإسكان والتنمية المحلية والمالية والكهرباء والأوقاف، بينما يتغيب وزيرا التضامن والاستثمار لينيب عنهما ممثلان من الوزارة، حيث تركز الوزارة على المحافظين ورؤساء 67 هيئة مصرية فاعلة ضمن مجموع 130 هيئة مصرية فى التعاون بين الجانبين.

وتتضمن فعاليات اليوم اجتماع مجلس المحافظين الذى يبدأ فى العاشرة صباحا لنقاش سبل التعاون مع الأوقاف ثم البدء فى مؤتمر هيئة الأوقاف الأول الذى يبدأ فى الثانية عشرة ظهرا.

ويتضمن برنامج المؤتمر بالترتيب تلاوة قرانية ثم كلمات للمهندس صلاح الجنيدى رئيس هيئة الأوقاف ود.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ود.إبراهيم محلب وزير الإسكان وكلمة للواء عدلى حسين وزير التنمية المحلية ووزير التخطيط أشرف العربى ود.أحمد جلال وزير المالية والمهندس إحمد إمام وزير الكهرباء وكلمات د.أحمد البرعى وزير التضامن يلقيها من ينوب عنه وتنتهى الفعاليات فى الثالثة عصرا.

ومن جانبه، أصدر اليوم الأربعاء د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرار بعزل أى مدير منطقة من مناطق هيئة الأوقاف بالمحافظات تقل نسبة التحصيل فى إيرادات الهيئة فى منطقته عن 50% من ريع ومستأجرات الأراضى والوحدات السكنية والمحلات والعقارات المملوكة للهيئة كحد أدنى لاستثمار مال الوقف.