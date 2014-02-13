سفارة مصر بالأردن تتابع مجريات التحقيق فى حادث إربد بعمان

قال المشرف على القسم القنصلى فى السفارة المصرية بالأردن المستشار شريف مختار، اليوم الخميس، إنهم يتابعون مجريات التحقيق فى حادث "إربد" الذى وقع أمس الأربعاء وأسفر عن مقتل عامل مصرى وإصابة ثان وذلك لضمان إنفاذ القانون على مرتكب الجريمة والحصول على حقوق الجميع سواء المتوفى أو المصاب، وأضاف المستشار مختار إن القتيل يدعى محمد دسوقى محمد أحمد ويبلغ من العمر 20 عاما، وهو من محافظة الفيوم مركز سنورس، وأنه سيتم شحن جثمانه إلى القاهرة بعد غد السبت.

وأفاد المشرف على القسم القنصلى بأن المصاب المصرى يدعى عبد الله أحمد الهادى محمد ويبلغ من العمر 24 عاما وهو متزوج من أردنية.. واصفا حالته بأنها "خطيرة جدا" وغير مستقرة، حيث إن الطلقة التى تلقاها جاءت فى منطقة الصدر وأنها مازالت تتحرك فى جسده وهو ما أعاق إجراء جراحة له لإخراجها حتى الآن.

وكان الناطق الإعلامى باسم مديرية الأمن العام الأردنية الرائد عامر السرطاوى قد صرح مساء أمس للوكالة بأن الحادث وقع، بناء على أقوال الجانى فى التحقيقات، إثر خلافات له مع أقاربه فى مدينة إربد شمال عمان مما دفعه إلى إطلاق النار باتجاه منزلهم، حيث تصادف وجود العاملين المصريين الذى تربط أحدهما علاقة مصاهرة مع مالكى المنزل مما أدى إلى مقتل الأول وإصابة الثانى.