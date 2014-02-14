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العلاقات الثنائية مع الحليف الاستراتيجى روسيا وعقد صفقات اقتصادية وحربية

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العلاقات الثنائية مع الحليف الاستراتيجى روسيا وعقد صفقات اقتصادية وحربية العلاقات الثنائية مع الحليف الاستراتيجى روسيا وعقد صفقات اقتصادية وحربية

صرح احمد المياح مؤسس حملةارادة شعب ان العلاقات الثنائية مع الحليف الاستراتيجى روسيا وعقد صفقات اقتصادية وحربية تعكس على المجتمع المصرى رؤية جديدة الى المستقبل - وان الاستقبال الحافل من القيادات الروسية لسيادة المشير عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية احمد فهمى يبرهن للعالم اجمع ان مصر مصدر قوى فى افريقيا والشرق الاوسط وهى بمثابة العمود الفقرى للامة العربية وستظل دائما السند الاقوى فى المنطقة - كما اضاف المياح ان الرئيس بوتن عندما تمنى للمشير السيسى النجاح فى الانتخابات الرئاسية هو اكبر دليل بأن الغرب على اقتناع تام بأن المشير عبد الفتاح السيسى سيترشح ويفوز بانتخابات رئاسة الجمهورية وانها ارادة الشعب

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