المغربية جنات متهمة بالسرقة!

يبدو أن الفنانة المغربية جنات لم تدرك أنّ استغلالها لبعض مشاهد مسلسل "فرح ليلى"، للفنانة ليلى علوي، سيدخلها في أزمات مع مخرج المسلسل خالد الحجر، الذي هددها وشركة روتانا المنتجة لألبومات جنات باللجوء إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت جنّات قد اقتطعت مشاهد من مسلسل علوي، لا سيما مشاهد زفافها إلى الفنان السوري فراس سعيد، في كليبها الأخير"عيشني أكتر"، ما جعلها عرضة للمساءلة القانونية.

من جهته، أعرب خالد الحجر عبر حسابه على موقع "فيس بوك" عن استيائه الشديد ممّا حدث بالقول: "مش قادر إفهم إزاي جنات وقناة روتانا بيسمحوا لنفسهم يستخدموا مشاهد من شغلي وشغل غيري ويعملوا فيديو كليب!! من غير حتى ما يستأذنونا أو يتصلوا بينا! فين القانون في البلد دي؟! أنا هاخد إجراءاتي القانونية..اللي بيحصل ده لازم يتوقف".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"