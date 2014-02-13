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عبدالله بوشهري مفاجأة شذى حسون الليلة في "هلا فبراير"

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عبدالله بوشهري مفاجأة شذى حسون الليلة في "هلا فبراير" عبدالله بوشهري مفاجأة شذى حسون الليلة في "هلا فبراير"

قررت الفنانة شذى حسون تقديم مفاجأتين لجمهورها في حفلة الليلة ضمن مهرجان "هلا فبراير" إلى جوار نجوى كرم وعبادي الجوهر. ومن المقرر أن تبدأ شذى حسون الحفل وتكون وصلتها الأولى ثم نجوى كرم وأخيراً عبادي الجوهر. ووفقاً لما أعلنته حسون عن تقديمها أغنية جديدة بإطار جديد علم "سيدتي نت" أن المفاجأة الثانية والتي تحفظت عن الإعلان عنها ستكون بظهور الفنان عبدالله بوشهري على خشبة المسرح الليلة إلى جوارها من خلال أغنية "خطية" التي شارك بها بالتمثيل بها بوشهري . وحظيت الفكرة بدعم من مدير "روتانا" سالم الهندي الذي تواجد يوم أمس إلى ساعة متأخرة مع حسون وبوشهري لعمل بروفات على المسرح.

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