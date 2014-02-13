American Hustle في الصالات العربية

American Hustle وWinter’s Tale وEndless Love هي الأفلام الثلاثة البارزة في الصالات العربية هذا الأسبوع. فيما يلي لمحة سريعة عنها.

American Hustle

هو مبني على وقائع حقيقية ومرشّح حالياً لـ عشر جوائز أوسكار كأفضل فيلم وأفضل مخرج لـ David O. Russell وأفضل ممثل لـ Christian Bale وأفضل ممثلة لـ Amy Adams وأفضل ممثل في دور مساعد لـ Bradley Cooper وأفضل ممثلة في دور مساعد لـ Jennifer Lawrence وأفضل سيناريو أصلي لـ David O. Russell & Eric Singer وأفضل مونتاج وأفضل ديكور وأفضل أزياء. تدور قصة الفيلم حول محتال وحبيبته اللذين يقعان في قبضة شرطي يخيّرهما بين السجن أو التعاون معه في خطة رسمها للإيقاع بمجموعة من السياسيين الفاسدين. فهل سيفضلان دخول السجن أو خوض مغامرة غير معروفة النتائج؟ American Hustle فيلم رائع أنصحكم بمشاهدته ويعرض في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والأردن والعراق وقطر ولبنان.

Winter’s Tale

هذا الفيلم يمزج بين الرومنسية والدراما على وقع خيال يأخذنا بالقصة الى بداية القرن الماضي حيث نتعرّف على Peter Lake وهو لص تمكن من الإفلات من رجل العصابات Pearly Soames الذي ربّاه كابنه. في يوم من الأيام يقرر Peter سرقة منزل لتجمعه الصدفة بـ Beverly Penn وهي شابة مصابة بالسلّ لم يبق أمامها سوى أشهر للعيش. هذا اللقاء سيحوّل Peter الى رجل شريف يشعر بالحبّ لأول مرة في حياته ليكتشف بعدها أنه يملك موهبة قد تنقذ حبيبته من الموت. فهل سينجح بذلك؟ Winter’s Tale من بطولة Colin Farrell، Jessica Brown Findlay و Russell Crowe ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق ولبنان.

Endless Love

بعد أن نال نجاحاً كبيراً عندما عرض في العام 1981 حيث أدّى دور البطولة فيه Martin Hewitt و Brooke Shields تحت إدارة المخرج الإيطالي Franco Zeffirelli، يعود هذا الفيلم بنسخة جديدة تحمل العنوان نفسه حيث شارك في البطولة Alex Pettyfer و Gabriella Wilde وتولّت الإخراج Shana Feste. لم يتشجع المراهق David بالتقرّب من زميلته Jade لأنها غنية وليس لها صديق سوى شقيقها Kevin. ولكن اللقاء الأول بينهما سيجعلهما يتقرّبان أكثر في الأسابيع المقبلة بالرغم من معارضة والد Jude الذي سيستعمل شتى الطرق المتاحة لإبعاد David عنها. ولكن هل سيتمكّن هذا الأخير من تخطي العقبات والفوز بحب Jude؟ Endless Love فيلم درامي رومنسي يعرض في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن وقطر ومصر ولبنان.