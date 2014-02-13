ملثمون يقتلون موظفا بعد اقتحام شقته وسرقتها بشبرا الخيمة

لقي موظف مصرعه اليوم إثر اقتحام 3 ملثمين شقته بشبرا الخيمة وإطلاق الرصاص عليه واستولوا على 25 ألف جنيه ومصوغات ذهبيه من الشقة.

وتلقى قسم أول شبرا الخيمة بلاغا من الأهالي بمقتل “أسامة موريس حنا- 47 سنة – موظف بشركة كهرباء) إثر اصابته بعدة طلقات نارية بالجسد ، وتم اخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية ، وتوصلت التحريات الى أن وراء الحادث 3 ملثمين تسلقوا سطح عمارة المجني عليه ودخلوا من النافذة وعندما شعر أبناء المجني عليه استثغاثوا طلبا للمساعدة فقام الملثمون بتوثيقهم بالحبال ووضع شريط لاصق على فمهم ثم توجهوا إلى غرفة النوم وأطلقوا الرصاص على المجنى عليه واستولوا علي مبلغ 25 الف جنيه ومشغولات ذهبية تقدربـ100 ألف جنيه وفروا هاربين ، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط الجناة.

وقد نقلت جثة المجني عليه إلى مستشفى ناصر العام وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بسرعة ضبط المتهمين وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

أ ش أ