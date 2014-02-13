تكثيف تأمين منطقة بترول بورسعيد عقب ورود معلومات حول عملية تخريبية محتملة

كشف اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد عن قيام الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن وإدرة البحث الجنائى بالتنسيق مع اللواء جمال العيسوى، مدير إدارة الحماية المدنية المدعمة بعناصر مكافحة المتفجرات بعملية مسح وتمشيط واسعة النطاق لمنطقة مصانع البترول الموجودة غرب المحافظة، وذلك بعد وصول معلومات تفيد وجود احتمال تهديد من عناصر متطرفة للقيام بعملية تخريبية.

وأكد محافظ بورسعيد على أن الوضع مستقر ولم يتم العثور على أى شىء خطر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لبحيرة المنزلة، والذى عقد بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.