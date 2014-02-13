ملعقة ذهب في أفواه أبناء المشاهير

يبذر المشاهير على حياة وملابس أبنائهم بشكل لا يستوعبه العقل، وكله من باب التدليل والمظاهر، "سيدتي وطفلكط ترصد لكم أعلى أرقام هذا التبذير

5200 دولار لبانيو طفل "بيونسيه"

عندما كان طفل بيونسيه ـ لا يزال جنيناً ـ ابن عالم الموسيقى "غاي زي" وأكثر مطربة سمراء ناجحة، ولتدليله قامت صديقتها وزميلتها في الفريق الغنائي Destiny’s Child "كيلي رولاند" بإهدائها بانيو من الكريستال مصمم خصيصاً، ولكن الميزة في هذا البانيو الصغير أنه بعد أن يكبر الطفل يمكن أن يتم تحويله إلى مبرد للمشروبات.

15 ألف دولار لأحذية "سوري توم كروز"

هي طفلة تتمتع بالأناقة وتحضر كبرى عروض الأزياء وتصمم أزياء خاصة لها من كبار المصممين. فمنذ ولادتها حرص توم كروز وزوجته ـ كاتي هولمز ـ على أن تصمم لابنتهما أحذية خاصة لها من كبرى بيوت الأزياء، وتبلغ تكلفة دولاب ملابسها حالياً 3 ملايين دولار.

15 ألف دولار لعيد ميلاد ابن"جواين ستيفاني"

أقامت جواين ستيفاني وزوجها جافين روسدال حفل عيد ميلاد لابنهم كينغستون ـ 6 أعوام ـ بلغت تكلفته 15 ألف دولار، حوى مجموعة كبيرة من البالونات ورسومات الوجه للأطفال وقلعة كاملة من المطاط وملابس الأبطال الخارقين وطعام مخصص للأطفال ومجموعة من الحيوانات الأليفة.

مليون دولار لغرفة أطفال ماريا كاري

الحجرة قمة في الأناقة والرقي بجانب رسوم على السقف لأفضل أغاني ماريا، ولكن السعر المرتفع يعود إلى أثاث الغرفة فهناك سريرا الطفلين الذي يبلغ سعر كل منهما 20 ألف دولار، وعربتان سعر كل منهما 5000 دولار، بجانب نظام صوت خاص يقدر ثمنه بـ 250 ألف دولار، إضافة إلى مجموعة من السجاد الأبيض الفاخر وورق حائط مبهر.

360 ألف دولار لسيارة ابن "باف دادي"

هو ابن أشهر مطرب في عالم الهيب هوب ـ باف دادي ـ لا يستخدم سيارة عادية، فقد قام دادي بإعطاء ابنه ـ جاستين ديور كومبس ـ في عيد ميلاده الـ16 سيارة مايباخ يبلغ سعرها 360 ألف دولار فضية اللون وهي السيارة المفضلة لنجوم موسيقى الراب، وبما أن الابن لم يبلغ سن إخراج الرخصة بعد، فقد جاء مع الهدية ـ كمكمل لها ـ سائق محترف.

82 ألف دولارلدولاب ملابس ابن "راشيل زوي"

يمكن أن يتفاجأ أي شخص من كون ابن عارضة الأزياء راشيل زوي، ينام على وسائد مصنعة خصيصاً له من هيرميس، ولكن المفاجأة أن الطفل سكايلر موريسون بيرمان الذي تخطى العامين يملك خزانة ملابس كلها من تصميم كبار مصممي الأزياء، فهو يمتلك 22 حذاء من كبرى الماركات العالمية ومجموعة أزياء ضخمة معظمها هدايا من مصممي الأزياء أنفسهم لنجل عارضتهم المفضلة.

مليون دولار لحاشية خدم أبناء "جينيفر لوبيز"

لا تكتمل حياة التوائم ماكس وإيما، ابنا جينيفر لوبيز ومارك أنتوني، بدون وجود حاشية من الخدم والمربيات ورجال أمن ومدلكة أطفال خاصة وكل هؤلاء يكلفون الأبوين مليون دولار في الشهر.