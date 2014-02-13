أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل ... إمرأة تفكر خارج الصندوق -
السفيرة عزيزة - فاطمة وياسين أبطال برغم التوحد -
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم -
حكاية الطفل سيد.. المتهم ''قتله وغسّله ودفنه في مقبرة'' بسبب ''كلمة'' -(صور) -
النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

بدء أعمال الاجتماع الثلاثي فى «جنيف 2» حول سوريا

Google+ Print

بدأت فى جنيف، الخميس، أعمال الاجتماع الثلاثى الذى يضم المبعوث الدولى والعربى للأزمة السورية، الأخضر الإبراهيمى، مع كل من مساعد وزير الخارجية الروسى، جينادى جاتيلوف، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكى للشؤون السياسية، ويندى شيرمان، حيث تبحث الأطراف تطورات الأزمة السورية والوضع المعقد الذى تواجهه مفاوضات مؤتمر«جنيف 2» بين وفدي السورية والمعارضة.

وكانت المفاوضات لم تحرز أي تقدم حتى اللحظة، سواء فى الجولة الأولى، التى تلت افتتاح «جنيف 2»، فى مدينة مونترو السويسرية، أو الجولة الثانية، التى بدأت فى جنيف، الإثنين الماضي.

والاجتماع الثلاثي في جنيف، والذى كان مقررا، الجمعة، وتم تبكيره ليعقد، الخميس، يأتي كمحاولة من جانب المبعوث الدولى، الأخضر الإبراهيمى، للحصول على دعم أكبر من الدولتين العظميين الفاعلتين فى الأزمة السورية، وبأمل أن يتمكن «الإبراهيمى» من التوصل إلى أرضية مشتركة بين الحكومة والمعارضة خلال هذه الجولة التى يفترض أن تنتهي أعمالها، الجمعة، وبما يسمح بالدعوة الى جولة جديدة فى المستقبل القريب.

وكان الخلاف بين وفدى الحكومة السورية والمعارضة المتفاوضين فى جنيف استمر للجولة الثانية بشأن جدول أعمال المفاوضات، حيث يصر وفد الحكومة على مناقشة مسألة الإرهاب، وبحث بنود إعلان «جنيف» بندا بندا بالترتيب، بينما يصر وفد المعارضة على بحث تشكيل هيئة الحكم الانتقالية باعتبارها المفتاح لحل الأزمة السياسية فى سوريا، وإنهاء العنف والإرهاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة