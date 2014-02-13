الحويني: الاحتفال بعيد الحب “حرام شرعا”

أفتي الشيخ أبو إسحاق الحوينى الداعية السلفى الشهير بحرمة الاحتفال بعيد الحب ، مضيفا أنه التقى الشيخ محمد حسين يعقوب يوما وسأله عن أي شيء كانت حلقته في القناة فقال عن عيد الحب وحرمته فتعجبت أن هناك يوما يسمى عيد الحب من الأساس.

وتابع الحوينى في مقطع صوتى له بثته القناه الرسمية له “أستعجب من أولئك الذين يحتفلون بهذا اليوم، أن القاهرة تتحول كلها في هذا اليوم إلى اللون الأحمر، حتى لا نرى “أحمر” من هذا اليوم مضيفا كيف يفعل هذا رجل حشى قلبه بمحبة الله.”

وقال الحوينى إن “الرسول صلى الله عليه وسلم قال جعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم “فكيف نحتفل نحن المسلمون بأعياد الكافرين، وينفقون من الأموال في الشيء الفارغ، في وقت يوجد فيه من لا يجد الدواء والطعام.

وأكد نحن نهدر الملايين على الدباديب والمكالمات التليفونية التي تكلفنا المليارات، وننفق في السفه والسوء وغدا نسئل أمام الله عن أموالنا التي ننفقها.

وأضاف الحوينى أن ليس من حق المسلم أن يشارك الكافرين أي مناسبة من مناسباتهم.