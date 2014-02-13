أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل ... إمرأة تفكر خارج الصندوق -
السفيرة عزيزة - فاطمة وياسين أبطال برغم التوحد -
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم -
حكاية الطفل سيد.. المتهم ''قتله وغسّله ودفنه في مقبرة'' بسبب ''كلمة'' -(صور) -
النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الحويني: الاحتفال بعيد الحب “حرام شرعا”

Google+ Print
الحويني: الاحتفال بعيد الحب “حرام شرعا” الحويني: الاحتفال بعيد الحب “حرام شرعا”

أبو اسحاق

أفتي الشيخ أبو إسحاق الحوينى الداعية السلفى الشهير بحرمة الاحتفال بعيد الحب ، مضيفا أنه التقى الشيخ محمد حسين يعقوب يوما وسأله عن أي شيء كانت حلقته في القناة فقال عن عيد الحب وحرمته فتعجبت أن هناك يوما يسمى عيد الحب من الأساس.

وتابع الحوينى في مقطع صوتى له بثته القناه الرسمية له “أستعجب من أولئك الذين يحتفلون بهذا اليوم، أن القاهرة تتحول كلها في هذا اليوم إلى اللون الأحمر، حتى لا نرى “أحمر” من هذا اليوم مضيفا كيف يفعل هذا رجل حشى قلبه بمحبة الله.”

وقال الحوينى إن “الرسول صلى الله عليه وسلم قال جعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم “فكيف نحتفل نحن المسلمون بأعياد الكافرين، وينفقون من الأموال في الشيء الفارغ، في وقت يوجد فيه من لا يجد الدواء والطعام.

وأكد نحن نهدر الملايين على الدباديب والمكالمات التليفونية التي تكلفنا المليارات، وننفق في السفه والسوء وغدا نسئل أمام الله عن أموالنا التي ننفقها.

وأضاف الحوينى أن ليس من حق المسلم أن يشارك الكافرين أي مناسبة من مناسباتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا