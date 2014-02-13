أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل ... إمرأة تفكر خارج الصندوق -
السفيرة عزيزة - فاطمة وياسين أبطال برغم التوحد -
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم -
حكاية الطفل سيد.. المتهم ''قتله وغسّله ودفنه في مقبرة'' بسبب ''كلمة'' -(صور) -
النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

كمال درويش ينفي ترحيبه بخطاب الفيفا وينتظر الموقف وزارة الرياضة النهائي

Google+ Print
كمال درويش ينفي ترحيبه بخطاب الفيفا وينتظر الموقف وزارة الرياضة النهائي كمال درويش ينفي ترحيبه بخطاب الفيفا وينتظر الموقف وزارة الرياضة النهائي

أكد كمال درويش رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ما نسب إليه من تصريحات بشأن خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والتي تتعلق بترحيبه بالخطاب، لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة النادي الأبيض تولى مهامه بناء على قرار من وزير الرياضة طاهر أبو زيد، وذلك وفقا للقانون رقم 77 لسنة 75 والمعمول به في .

وأوضح درويش، أن النادي ينتظر عرض خطاب الفيفا على الوزير، والتعرف على موقفه النهائي باعتباره المرجع الأساسي للنادي بوجه عام ومجلس إدارته بوجه خاص.

وأشار درويش إلى أن الزمالك يمتلك 22 لعبة رياضية، وأن كرة القدم تمثل لعبة واحدة فقط من المجموع، وبالتالي فلابد أن تصل خطابات من باقي الاتحادات المعنية ووقتها أيضا لن يتحرك النادي إلا بناء على تعليمات وزير الرياضة.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى اليوم الخميس خطابا رسميا من نظيره الدولي يطلب فيه تجميد انتخابات الأندية لفترة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة، وذلك حتى يتم عمل قانون جديد للرياضة، بالإضافة إلى عودة مجالس إدارات الأندية المنتخبة التي تم حلها عن طريق وزارة الرياضة، حيث هدد الفيفا بتجميد نشاط الكرة في مصر.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر

مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر

بن طلال يبيع مشروعا للجيش المصري

بن طلال يبيع مشروعا للجيش المصري

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!