كمال درويش ينفي ترحيبه بخطاب الفيفا وينتظر الموقف وزارة الرياضة النهائي

أكد كمال درويش رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ما نسب إليه من تصريحات بشأن خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والتي تتعلق بترحيبه بالخطاب، لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة النادي الأبيض تولى مهامه بناء على قرار من وزير الرياضة طاهر أبو زيد، وذلك وفقا للقانون رقم 77 لسنة 75 والمعمول به في مصر.

وأوضح درويش، أن النادي ينتظر عرض خطاب الفيفا على الوزير، والتعرف على موقفه النهائي باعتباره المرجع الأساسي للنادي بوجه عام ومجلس إدارته بوجه خاص.

وأشار درويش إلى أن الزمالك يمتلك 22 لعبة رياضية، وأن كرة القدم تمثل لعبة واحدة فقط من المجموع، وبالتالي فلابد أن تصل خطابات من باقي الاتحادات المعنية ووقتها أيضا لن يتحرك النادي إلا بناء على تعليمات وزير الرياضة.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى اليوم الخميس خطابا رسميا من نظيره الدولي يطلب فيه تجميد انتخابات الأندية لفترة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة، وذلك حتى يتم عمل قانون جديد للرياضة، بالإضافة إلى عودة مجالس إدارات الأندية المنتخبة التي تم حلها عن طريق وزارة الرياضة، حيث هدد الفيفا بتجميد نشاط الكرة في مصر.

أ ش أ