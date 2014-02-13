مصر تتراجع 7 مراكز بتصنيف “الفيفا” لتحتل المركز 38

هبط المنتخب المصري 7 مراكز بالتصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ليصبح في المركز الـ 38 على الصعيد العالمي، فيما احتل المركز الخامس على المستوى الأفريقي.

وعلى الصعيد الدولي، واصلت إسبانيا تصدرها للتصنيف يليها منتخبات ألمانيا، الأرجنتين، البرتغال وكولومبيا، وتربع المنتخب الإيفواري على قمة المنتخبات الإفريقية حيث احتل المركز الـ 23 على الصعيد العالمي.

وجاء المنتخب الجزائري في المركز رقم 26 عالميا والثاني على صعيد القارة الإفريقية، ثم بعد ذلك جاء الرأس الأخضر في المركز الثالث إفريقيا والـ 28 عالميا.

واحتلت غانا المركز الرابع إفريقيا والـ 37 عالميا بعد أن هبطت 13 مركزا .