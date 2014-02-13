أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل ... إمرأة تفكر خارج الصندوق -
السفيرة عزيزة - فاطمة وياسين أبطال برغم التوحد -
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم -
حكاية الطفل سيد.. المتهم ''قتله وغسّله ودفنه في مقبرة'' بسبب ''كلمة'' -(صور) -
النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مواجهة ثانية بين رونالدو وميسي في نهائي كأس اسبانيا

Google+ Print
مواجهة ثانية بين رونالدو وميسي في نهائي كأس اسبانيا مواجهة ثانية بين رونالدو وميسي في نهائي كأس اسبانيا

بعد نجاح ناديي ريال مدريد وبرشلونه فى الصعود للمباراة النهائية لكأس ملك اسبانيا فى تكرار لنهائى عام 2011 تشهد المباراة النهائية التى تقام على استاد الميستايا فى فالنيسيا مواجهة خاصة بين النجمين كريستيانو رونالدو وليو نيل ميسى.

واشارت صحيفة ماركا الاسابنية اليوم الى أنه كانت المواجهة الاولى بين النجمين البرتغالى والارجنتينى قد جاءت لصالح رونالدو الذى نجح فى حسم اللقاء بهدف سجله فى الوقت الاضافى من المباراة النهائية ليحقق للبرتغالى جوزيه مورينيو اولى بطولاته كمدير فنى للنادى الملكى.

كما تشهد المباراة القادمة فى شهر ابريل المقبل المواجهة الاولى بين نجمين آخرين من نجوم الشباك فى بطولة الكأس هما الويلزى جاريث بيل صاحب الرقم القياسى فى سوق الانتقالات الصيف الماضى والبرازيلى نيمار الذى احاطت بعملية انتقاله لبرشلونه ضجة كبيرة حول سداد مبالغ بشكل غير قانونى مقابل انتقاله اطاحت بروسيل الرئيس السابق لنادى برشلونه.

ويتبقى السؤال المطروح هو من سوف يحسم اول القاب الموسم لصالحه الثنائى كريستيانو-بيل ام الثنائى ميسى نيمار مطروحا حتى نهاية المباراة النهائية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا