مواجهة ثانية بين رونالدو وميسي في نهائي كأس اسبانيا

بعد نجاح ناديي ريال مدريد وبرشلونه فى الصعود للمباراة النهائية لكأس ملك اسبانيا فى تكرار لنهائى عام 2011 تشهد المباراة النهائية التى تقام على استاد الميستايا فى فالنيسيا مواجهة خاصة بين النجمين كريستيانو رونالدو وليو نيل ميسى.

واشارت صحيفة ماركا الاسابنية اليوم الى أنه كانت المواجهة الاولى بين النجمين البرتغالى والارجنتينى قد جاءت لصالح رونالدو الذى نجح فى حسم اللقاء بهدف سجله فى الوقت الاضافى من المباراة النهائية ليحقق للبرتغالى جوزيه مورينيو اولى بطولاته كمدير فنى للنادى الملكى.

كما تشهد المباراة القادمة فى شهر ابريل المقبل المواجهة الاولى بين نجمين آخرين من نجوم الشباك فى بطولة الكأس هما الويلزى جاريث بيل صاحب الرقم القياسى فى سوق الانتقالات الصيف الماضى والبرازيلى نيمار الذى احاطت بعملية انتقاله لبرشلونه ضجة كبيرة حول سداد مبالغ بشكل غير قانونى مقابل انتقاله اطاحت بروسيل الرئيس السابق لنادى برشلونه.

ويتبقى السؤال المطروح هو من سوف يحسم اول القاب الموسم لصالحه الثنائى كريستيانو-بيل ام الثنائى ميسى نيمار مطروحا حتى نهاية المباراة النهائية.

أ ش أ