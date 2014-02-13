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القبض على 5 متهمين بقتل شهيد الشرطة في كنيسة “السيدة العذراء” بعين شمس

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القبض على 5 متهمين بقتل شهيد الشرطة في كنيسة “السيدة العذراء” بعين شمس القبض على 5 متهمين بقتل شهيد الشرطة في كنيسة “السيدة العذراء” بعين شمس

ارشيفية

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا تؤكد فيه تحديد وضبط خمسة من المتورطين في قتل الرقيب أحمد غريب سليمان، المكلف بتأمين كنيسة السيدة العذراء بمنطقة عين شمس بالقاهرة، مضيفة أنه بإرشاد الجناة تم ضبط الأداة المستخدمة فى الحادث، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى ملاحقة وضبط باقى المشاركين فى تلك الواقعة .

واستشهد الرقيب أحمد غريب سليمان المكلف بتأمين كنيسة السيدة العذراء بمنطقة عين شمس بالقاهرة إثر إصابته بطعنات  من عناصر إخوانية مشاركة فى إحدى المسيراتمساء أمس الأربعاء الموافق 12 الجارى ، كما أصيب زميله الشرطى عبد الله رجب عبد الغنى بجروح وإصابات خطيرة نقل على إثرها للمستشفى .

 

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