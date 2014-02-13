مصور مكسيكي يؤكد وجود مؤامرة ضد المتزلجة اللبنانية العارية

مكسيكو سيتي، (إفي): نفى المصور المكسيكي الشهير أوبيرتوس فون أوينلوي مسؤوليته عن الصور التي التقطت للمتزلجة اللبنانية جاكي شمعون وهي عارية للترويج لدورة الالعاب الشتوية الجارية حاليا بمدينة سوتشي الروسية.

وقال أوبيرتوس، الذي يعمل مصورا ومتزلجا ومغنيا، في تصريحات صحفية حول الصور التي أثارت جدلا عالميا "جاكي لم تكن عارية حين كنت التقط لها الصور، لكن كان يوجد تصوير آخر للقطات ما وراء الكواليس، وتم تصويرها وهي تبدل ملابسها، لست مسؤولا عما حدث".

وأشار أوبيرتوس الى وجود مؤامرة على جاكي لاستبعادها من المنافسات الأوليمبية عبر نشر تلك الصور، مبينا "هناك شخص حقود يريد الشر للمتزلجة اللبنانية، هي طريقة يلجأ اليها من لم يتأهل للأوليمبياد الشتوية".

ويشارك المصور المكسيكي في الأوليمبياد باستمرار لالتقاط صور للمتزلجين على الجليد، وقد أكد أنه لا يلتقط صورا لعراة، وإنما صور شيقة يستخدمها الرياضيون لنشرها على صفحاتهم الشخصية.

واعتذرت جاكي (22 عاما) عن تلك الصور، موضحة أنها كانت في جلسة تصوير قبل ثلاثة اعوام، ولكن الفيديو الذي أظهرها وهي بملابس داخلية تحتية وبصدر عار لم يكن من المفترض أن يظهر علنا، وذلك بمنطقة فاريا الجبلية بشمال شرق بيروت برفقة بعض المتزلجين النمساويين.

وتشارك جاكي شمعون في أوليمبياد سوتشي، حيث قررت اللجنة الأوليمبية اللبنانية الإبقاء عليها رغم إدانة واستنكار تلك الواقعة التي أثارت الغضب في بلادها.