تعرف على ' مورينيو الخفي ' في فوز إنتر بثلاثية 2010

رحل عن إنتر ميلان أحد أبرز المديريين الرياضيين بتاريخ النادي الإيطالي الشهير، ماركو برانكا.. لماذا الأبرز؟ لنعد بالذاكرة لـ2009.

برانكا عمل في تصميم فريق إنتر ميلان مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو قبيل موسم 2009-2010.

هذا العمل كان من "أبرع" ما حدث في تاريخ النيراتزوري، وربما يصنف متقدما عالميا حين نتحدث عن موسم انتقالات بناء فريق يعتلي أوروبا.

إنتر قبل ذلك التاريخ لم يعبر دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لسنوات طويلة، حتى مع مورينيو نفسه في موسمه الأول.

لكن برانكا مع مورينيو لعبوا مغامرة صعبة جماهيريا، ناجحة للغاية فنيا.

رهان مع إبرا

باع إنتر ميلان نجمه الأول والأوحد، ودخل خزينة النادي في حدود 60 مليون يورو.

بهذه الاموال، دعم النادي خطه الخلفي بالتعاقد مع لوسيو ليشكل مع والتر صامويل دفاعا حديديا للنيراتزوري بمساعدة مايكون يمينا وخافيير زانيتي يسارا.

في الوسط، جلب برانكا، ويسلي شنايدر من ريال مدريد وتياجو موتا من جنوى ليشكلا مع استيبان كامبياسو وديان ستانكوفيتش رباعي منح إنتر لُحمة غير عادية.

وضم النادي في الهجوم صامويل إيتو لمجاورة صفقة أيضا أجراها برانكا مع دييجو ميليتو النجم الأرجنتيني الذي سجل هدفين في بايرن ميونيخ خلال بطولة 2010.

وصفقات موسمي انتقالات مع برانكا منحت مورينيو المخطط الكبير لسياسة النادي، فريقا حقق ثلاثية تاريخية للأندية الإيطالية.