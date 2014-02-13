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بالصور.. “محامون من أجل العدالة”: حصلنا على 1193 إستمارة ونستطيع سحب الثقة من “عاشور”

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بالصور.. “محامون من أجل العدالة”: حصلنا على 1193 إستمارة ونستطيع سحب الثقة من “عاشور” بالصور.. “محامون من أجل العدالة”: حصلنا على 1193 إستمارة ونستطيع سحب الثقة من “عاشور”

مؤتمر محامون لسحب الثقة من عاشور

نظمت حركة محامون من أجل العدالة و حملة “لا يمثلني” ظهر اليوم مؤتمرًا صحافيًا لسحب الثقة من “سامح عاشور” نقيب المحامين وإعلان الأرقام النهائية للأستمارات الموقع عليها لسحب الثقة .

كما أعلن محمد رجب مدير حملة “لا يمثلني” أن عدد الأستمارات الموقعة الحاصلين عليها 1464 أستمارة تم أستبعاد منهم 271 أستمارة لعدم الأحقية في التصويت , فأن عدد الأستمارات المصدق عليها 1193 أستمارة و القانون أعطى أحقيه ل 500 عضو فقط لسحب الثقة .

و قال المحامي إبراهيم سعودي المتحدث الرسمي لحركة محامون من أجل العدالة ” إننا في لحظة تاريخية لنقابة المحامين وهي المرة الاولي في تاريخ نقابة المحامين التي سيتم سحب الثقة فيها من نقيب المحامين ومجلس النقابة وفقاً لقانون النقابة في مواده “128 و129″ بجمع 500 توقيع والتوجه إلى نقيب المحامين لدعوته إلى الجمعية العمومية و إذا لم تتم الدعوة خلال 30 يوم سيتم عقدها بقوة القانون في اليوم 31 ” .

كما أضاف “إن يوم 17 فبراير سنتوجه إلى النقابة لتقديم الطلب وعلي عاشور أن يعلن عن موعد الجمعية العمومية و إن لم يعلن ستعقد الجمعية وفقاً للقانون وبقوة يوم 20 مارس ” ، موضحًا إن الحملة تهدد كل يوم من أنصار سامح عاشور لعدم تقديم الطلب لعقد الجمعية العمومية ” .

(المراسل : عمر عبد الناصر)

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