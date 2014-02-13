جامعة الإسكندرية تتقدم للمركز الـ 13 إفريقيا لعام 2014‎

حققت جامعة الإسكندرية تقدم فى إصدار فبراير 2014 لمؤشر ويبوميتركس العالمى للجامعات لقياس جودة الخدمات التعليمية والبحثية لأكثر من عشرين ألف جامعة حول العالم، حيث انتقلت من المركـز 32 إلى المركز 9 على المستوى العربى والمركز 13 على المستوى الأفريقى والمركز الثالث على مستوى مصر بعد جامعتى القاهرة وعين شمس بعد أن كانت فى المركز السابـع.

وأشار الدكتور أسامة إبراهيم، رئيس جامعة الإسكندرية إلى أن هذه التصنيفات تركز على ظهور المحتوى الأكاديمى والأبحاث على شبكة الإنترنت لكل من الطلاب والأكاديميين والمراكز البحثية التابعة للجامعات وإتاحة الوصول إليها، كما يقاس الحضور الإلكترونى بالنشاطات ومستوى متابعتها على مواقع الجامعات الالكترونية.

وأضاف أن تقدم جامعة الإسكندرية يعود إلى جهود الجامعة أكاديمياً وإدارياً ومن أساتذة وطلاب وعاملين فى تنمية المعايير المؤدية إلى التواجد فى هذه المكانة المتميزة ضمن قائمة أفضل الجامعات على مستوى العالم.

وأضاف أن الجامعة وضعت خطة لتطوير الموقع الإلكترونى والبوابة الإلكترونية للجامعة لتزويدها بالمعلومات والملفات التى تعكس التصورالحقيقى لجامعة الإسكندرية، مما سيساعد على التقدم إلى مراكز أعلى فى هذه التصنيفات العالمية.