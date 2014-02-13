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رئيس الدولة يمنح جاسم المناعي وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

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رئيس الدولة يمنح جاسم المناعي وسام الاستقلال من الطبقة الأولى رئيس الدولة يمنح جاسم المناعي وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"  الدكتور جاسم المناعي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وسام الإستقلال من الطبقة الأولى تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة.

وقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بتقليد الوسام للدكتور جاسم المناعي خلال استقباله له بمكتب سموه بديوان عام الوزارة اليوم.

وتمنى سموه للمناعي التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية .. مثنيا على دوره في تعزيز أنشطة الصندوق مما ساهم في تطوير عدد من المشاريع التنموية في الدول العربية والمساهمة الفنية في الاصلاحات الاقتصادية وتدريب وتطوير الكفاءات العربية في المجال المصرفي والتنموي.

من جانبه أعرب الدكتور جاسم المناعي عن بالغ تقديره وشكره لكافة المسؤولين والجهات الحكومية في الدولة على ما لقيه من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته.
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