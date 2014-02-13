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استمرار اضراب العمال المؤقتين بمستشفى “نصر النوبة” لعدم صرف رواتبهم

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استمرار اضراب العمال المؤقتين بمستشفى “نصر النوبة” لعدم صرف رواتبهم استمرار اضراب العمال المؤقتين بمستشفى “نصر النوبة” لعدم صرف رواتبهم

صورة أرشيفية

واصل 14 عاملاً مؤقتًا بمستشفى نصر النوبة بمحافظة أسوان، إضرابهم عن الطعام، لليوم الثانى على التوالى، إحتجاجًا على عدم صرف رواتبهم منذ ثلاث شهور، وللمطالبة بالتثبيت على درجات مالية وحرر المضربون محضر بالإضراب قيد برقم 251 إدارى مركز نصر النوبة.

وأكدوا أنهم لم يصرفوا رواتبهم منذ ثلاث شهور، كما طالبوا بالتثبيت على درجات مالية، وتطبيق الكادر عليهم.

من ناحيته أكد الدكتور فوزى عبد العاطى، مدير المستشفى أن إدارة المستشفى استجابت لمطالب المؤقتين الـ 14 منهم 12 على قوة المستشفى واثنين على قوة الإدارة الصحية، ويتم صرف رواتبهم المتأخرة خلال يوم أو يومين على أكثر تقدير، موضحًا بأن مشكلة تأخر رواتبهم تأتى بسبب إجراءات في الخزينة، وتم حلها.

وطالب مدير المستشفى، المؤقتين بعدم الانسياق وراء دعوات التصعيد ورفع سقف المطالب إلى التثبيت وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم في وقت واحد.

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