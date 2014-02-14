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شومان : لن يهدأ لي بال الا بعد حل مشاكل أهالي مدينة مشتول السوق .. وعلي المحافظ الإستجابة

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شومان : لن يهدأ لي بال الا بعد حل مشاكل أهالي مدينة مشتول السوق .. وعلي المحافظ الإستجابة شومان : لن يهدأ لي بال الا بعد حل مشاكل أهالي مدينة مشتول السوق .. وعلي المحافظ الإستجابة


كتبت/ عزيزه حسين
توجه صباح اليوم عبدالحميد شومان رئيس منظمة الحريات لحقوق الإنسان قطاع محافظة الشرقية وتقدم بطلب لمحافظ الشرقية يعرض فيه معاناة أهالي مشتول السوق من تردي أوضاعهم المعيشية المتعلقة بحقوق الإنسان من حيث التلوث البيئي الناتج عن بالوعات الصرف المتهالكة وقلة مياه الشرب وعتمة الشوارع بمطباتها اللا إنسانية والتعديات من الباعة الجائلين علي الشوارع العامة والمواقف وغيرها مثل رغيف العيش وعدم الرقابة عليه وعدم تفعيل حماية المستهلك .
جاء هذا التوجه الذي قام به شومان بناء علي تفويض من بعض أبناء المدينه البسطاء وبعض المثقفين .
وبناء علي إستطلاع رأي الكتروني وتفويض من الأهالي اللذين يطالبون المحافظ بإستبدال رئيس المدينه الحالي برئيس مدينه ذو فاعلية أكثر.
وتبنت المنظمة طلبات الأهالي ووعدهم شومان قائلا لن يهدأ لي بال إلا بعد حل مشاكلكم وعلي المحافظ الإستجابة .

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