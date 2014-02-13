أسبوع نيويورك يزداد تألقاً في يومه السادس

كان اليوم السادس في أسبوع نيويوك للموضة مزدحماً وضاجاً بالمصممين والمشاهير على السواء، إذ لا تكاد عيناك تقع على نجمة حتى تكتشف أن ثمة نجمة ثانية بجانبها أو خلفها. فاليوم خاص جداً، وثري ببرنامجه؛ كيف لا وهو يضم المصمم الدومينيكي Oscar de la Renta، الذي لا يمكن تخطّي ذكره، حين الحديث عن أسبوع نيويورك. وبالفعل، فقد كانت مجموعته على قدر التوقعات، حيث أغرق منصة العرض بالثياب النهارية والمسائية الرائعة، وكان كريماً في رش ثيابه بزخات من اللؤلؤ والفصوص اللامعة والتزيينات البارزة، التي تتلألأ على الخامات الناشفة واللماعة وتتألق على الحقائب والأحذية. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، كان لنا موعد مع عرض دار Marc by Marc Jacobs، الذي استوحى خطوط مجموعته وألوانها من ثقافة الساموراي اليابانية، وجلس في الصفوف الأمامية يُراقب حركة عارضاته بثيابهن الضاجّة بالألوان والتفاصيل. ثم جاء بعدها دور المصمم الأمريكي Narciso Rodriguez، الذي قالت عنه عرابة الموضة "آنا ونتر": "لا أحد غير "نرسيسو" يمكن أن يجعل من البساطة شيئاً ساحراً". وقد شرح لنا مفهومه للبساطة قائلاً: "أنا أحب الأشياء العملية التي فيها حركة وأنوثة ورقة ونقاء في التصميم، مع احتفاظها بالسحر والدهشة، ممّا يجعلها غير قابلة للنسيان... وهذا هو مفهومي للبساطة". ولا يمكن أن نغفل النجاح الذي حققه هذا المصمم، إذ اختارت "ميشيل أوباما" أن تلبس فستاناً من تصميمه، عندما احتفلت بفوز زوجها بكرسي الرئاسة. وقد جاءت مجموعة هذا المصمّم ضاجّة بالفساتين الناعمة والألوان الهادئة، التي تحمل بصمته الخاصة بامتياز. وأخيراً، نتوقف في هذا اليوم مع المصمم الأمريكي ـ الهندي Naeem Khan، الذي سبق أن ألبس نجمات شهيرات، منهن: Brittany Snow وNicole Richie وKate Walsh وKaty Perry، وغيرهن كثيرات. والمتابع لعروض هذا المصمم، الذي يحتلّ حيزاً مهماً في مفكرة أسبوع نيويورك للموضة، يُدرك مدى إخلاصه للموروث الهندي ولأيّام طفولته وصباه التي تشبعت بالألوان والجمال والتراث الغني. ولعل ما يميز ثيابه هو سحر الخطوط الشرقية، التي تبرز جمال وغموض المرأة، مع حزمة من الألوان الجريئة، إضافة إلى اللون الأسود الساحر، من دون أن نغفل أيضاً فنون الزخرفة والتطريزات المنمقة والمهارات اليدوية والخامات والأنسجة المصنعة في الورش الصغيرة، وهذا ما يحوّل كل قطعة ثياب إلى عمل فني قائم بذاته.

وإليك بعضاً من سحر وجمال ما قدمته نيويورك في يومها السادس.