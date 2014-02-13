من الأجمل بفستان السهرة Kate Middleton أم Michelle Obama؟

تهتم الأميرات وسيدات الدول بأناقتهن على مدار الساعة، فهن محط الأنظار في أي مكان يظهرن فيه، وقد شهدنا أجمل إطلالات السهرات من اثنتين هما أيقونات للموضة على طريقتهن الخاصة.

ظهرت الدوقة Kate Middleton بلوك ملكي أنيق، وعلى الرغم من أنها ارتدت أحد فساتينها القديمة من تصميم Jenny Packham، إلا أنها زادت من جمال إطلالتها بإضافة عقد ماسي براق استعارته من الملكة إليزابيث الثانية... شاهدي في الصور الملكة إليزابيث ترتدي العقد نفسه في إطلالة سابقة.

من ناحية أخرى ظهرت السيدة الأولى في الولايات المتحدة Michelle Obama بفستان سهرة جميل من المصممة Carolina Herrera، وقد تميز فستانها بلون ارجواني ناعم وتصميم لافت، ونسّقته مع أقراط جميلة بدون إي إضافات أخرى، مما زاد من جمال الإطلالة ورقيها.

شاهدي الصور، وأخبرينا أيهما الأجمل برأيك؟