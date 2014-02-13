"Marchesa" تقدم لك أجمل فساتين السهرة لخريف وشتاء 2014

عرفت دار "Marchesa" بتصاميمها الملكية التي تقدمها لنا في كل موسم، وحازت بتلك التصاميم على إعجاب النجمات في العالم، فكانت أول المعجبات بها النجمة اللبنانية إليسا التي شوهدت متألقة بإطلالات رائعة حملت توقيع هذه الدار.

عرضت "Marchesa" مجموعتها لموسم خريف وشتاء 2014 في أسبوع نيويورك للموضة، والتي شاهدنا فيها خيارات أنيقة من فساتين السهرات، وعلى الرغم من طغيان اللوك الرومانسي على هذه المجموعة، إلا أننا شاهدنا تنوعاً واضحاً في القصات والتصاميم، فقد بدأ العرض بفساتين كوكتيل قصيرة بخامات متنوعة كالدانتيل والحرير، ولإضافة المزيد من اللمسة الشتوية المميزة حرصت المصممات على استخدام الريش والفرو في بعض الفساتين، مما زادها فخامة.

كما كشفت في نهاية العرض عن مجموعة أخاذة من الفساتين الطويلة التي ستكون مناسبة لإطلالة أنيقة تحاكي أناقة النجمات على السجادة الحمراء، وقد جذبنا التطريز الدقيق والمتقن الذي ظهر في بعض الفساتين، منها: الفستان الطويل ذو اللون الأحمر الذي كان الأجمل برأينا.

أما بالنسبة للألوان، فقد حرصت مصممات دار "Marchesa" على استخدام الألوان الغنية المناسبة للأجواء الشتوية كالعودي، والأزرق، والأخضر الزيتي، ولم تخل هذه المجموعة من بعض الألوان المشرقة كالأحمر، والأصفر.

شاهدي في الصور أجمل تصاميم ""Marchesa لموسم خريف وشتاء 2014، وأخبرينا أيها الأجمل برأيك؟

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