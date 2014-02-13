انطلاق معرض العروس في دورته 13 بأبوظبي

افتتحت حرم الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، الشيخة شيخة بنت سيف رئيسة مجلس إدارة مؤسسة "تحقيق أمنية" الإمارات، الراعية الرسمية لمعرض العروس 2014، معرض أزياء الزفاف الرائد في الشرق الأوسط من حيث الحجم والتأثير، والذي يضم معرض العروس في أبوظبي ودبي. وقامت بقص شريط الافتتاح لكل من معرض العروس أبوظبي الذي ستقام فعاليته في الفترة من 12 وحتى 15 فبراير، ومعرض العروس دبي في الفترة من 2 وحتى 5 أبريل المقبل.

حمل المعرض في دورته الـ 13 الكثير من علامات النضج والتطور فيما يقدمه من خدمات تجعله قبلة لكل فتاة تستعد للزواج، وتحاول استكمال تجهيزاتها لليلة العمر، إذ يوفر لها المعرض الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويختتم فعالياته يوم «السبت»، فرصة الاطلاع على كل ما هو جديد في هذا المجال في مكان واحد من خلال مشاركة نخبة من العارضين والأسماء اللامعة في عالم الأفراح، يقدمون مجموعة واسعة من أزياء ومستلزمات العروس تحت سقف واحد، معرض العروس المعرض الذي تنظره الفتيات المقبلات على الزواج، والذي يلبي كافة احتياجات كل عروس. ضم أحدث اتجاهات الموضة وعروض الأزياء، لفساتين الزفاف والسهرة وأرقى التصاميم من أشهر بيوت الأزياء، كما أتاح المعرض فرصة الاختيار بين تشكيلات الحلي والمجوهرات والاطلاع على أفضل الخدمات من منظمي حفلات الزفاف والتصوير الفوتوغرافي ومنظمي رحلات شهر العسل ومصممي الزهور وكعك الزفاف وأكثر من ذلك ،ما يجعل التخطيط ليومك المنشود أسهل وأكثر متعة.

كما أن تزامن معرض العروس أبوظبي مع بيوند بيوتي أرابيا 2014، يمنح العروس فرصة الاطلاع على الجديد في عالم التجميل وتصفيف الشعر، واختيار أدوات التجميل التي تحتاج إليها بمساعدة متخصصين في هذا المجال، إضافة إلى الحصول على ما تحتاج إليه من استشارات ونصائح للعناية بالبشرة والشعر وكل ما يتعلق بجمالها ومظهرها من الخبراء المشاركين في المعرض.

وقد عزز معرض العروس من مكانته عاما بعد عام من خلال تقديم عروض مثالية لأحدث اتجاهات الموضة وملابس الزفاف التي يتمحور تصميمها حول العروس المعاصرة، ما يتيح للعارضين الفرصة للبيع مباشرة للزائرين، وستحظى دورة هذا العام بمشاركة مميزة لمجموعة من المصممين العالميين أصحاب الموهبة، وهو ما سيمنح زوار المعرض الفرصة الوحيدة لاقتناء هذه التصاميم في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال جدول عروض الأزياء المليء بالإثارة تتخللها فعاليات وأنشطة جذابة ومتنوعة.

من الجدير بالذكرأن معرض العروس أعلن عن استمرار تقديم دعمه لمؤسسة تحقيق أمنية الإمارات التي يديرها مكتب الشيخة شيخة بنت سيف. يقدم معرض العروس أبوظبي ومعرض العروس دبي تبرعات لهذه المؤسسة التي تحقق الأمنيات للأطفال الذين يعيشون داخل الدولة ويعانون من أمراض خطيرة.

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة بيوند بيوتي للفعاليات كانت قد أطلقت أعمالها بنجاح كبير في باريس بفرنسا قبل عشرة أعوام. وقررت توسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط من خلال معرض بيوند بيوتي أريبيا أبوظبي 2013. وفي عام 2014، يقام معرض بيوند بيوتي أريبيا على هامش معرض العروس دبي أيضاً لكي يقدّم للآنسات من مختلف الجنسيات آخر اتجهات الموضة والجمال والمنتجات الراقية.