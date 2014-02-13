أناقة عصرية في مجموعة Lacoste للخريف والشتاء القادمين

استلهم المصمم أوليفيرا باتيستا مجموعة "لاكوست" الأخيرة من الأزياء الرياضية المرتكزة على الطبيعة والبيئة الخارجية التي تمنح الراحة والحماية. وتضمّ التشكيلة محبوكات تبرز عليها أشكال هندسية مبتكرة، وخطوط في درجات ناعمة من الأخضر والبورغوندي. وتأتي المعاطف بقصات دقيقة مهندسة، وتتسم السترات بأكتاف ذات قصة واضحة. الألوان متنوّعة، تأتي من الأغمق إلى الأفتح، ويأتي أخضر لاكوست في كل درجات الأخضر النباتي الممكنة، بينما يتلاشى أحمر لاكوست خلف اللون العنابي المائل إلى البني، من دون أن ننسى القطع البيج أحادية اللون. أما الأقمشة، فهناك مجموعة واسعة من الصوف، وتأتي أشرطة النايلون لتضيف لمسة رياضية إلى المجموعة.

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