بسبب جرأته هجوم لاذع على فيلم هيفا وهبي

تعرّضت الفنانة هيفا وهبي لهجوم شديد على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، بسبب انتشار بعض الصور لها وهي ترتدي ملابس مثيرة وقمصان نوم ضمن مشاهد فيلمها الجديد "حلاوة روح".

واعتبر مهاجمو هيفا أنّ هذه الأخيرة تنتهج الإغراء بهدف الدعاية بحثاً عن الإيرادات في السينما، وما زاد من حدة الهجوم أن برومو العمل احتوى على ألفاظ فيها إيحاءات جنسية.

وكانت الرقابة على المصنفات الفنية بدورها قد تعرّضت لهجوم بسبب موافقتها على مثل هذه المشاهد، لتعرض في فيلم مصري واكتفوا فقط برفع لافتة "للكبار فقط"، وهو ما رأى فيه البعض مغامرة من صناع العمل، لأنّ الأفلام العائلية هي التي تحظى بإيرادات أعلى,